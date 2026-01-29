Bursa'da Lodos Motosikleti Devirdi

BURSA'da saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkilerken, bir motosiklet rüzgarın etkisiyle devrildi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Yıldırım ilçesinde park halindeki bir motosiklet devrildi. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, meteorolojiden alınan bilgilere göre, kuvvetli rüzgarın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,