Bursa'da mesafeli tiyatro oyunu sergilendi - Son Dakika

Bursa'da mesafeli tiyatro oyunu sergilendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından açık havada tiyatrosunda sahnelenen oyuncuları sahnede sosyal mesafe kurallarını koruyarak oyunlarını sergiledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından açık havada tiyatrosunda sahnelenen oyuncuları sahnede sosyal mesafe kurallarını koruyarak oyunlarını sergiledi.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, (Covid-19) salgını nedeniyle 1 Haziran'da hayata geçirilen yeni normalleşme planı kapsamında 19 Temmuz Cumartesi akşamı yeni oyunuyla sanatseverlerle buluştu. Bursa'da ilk kez gerçekleşen projeyi sahneye taşıyan Haldun Taner'in ölümsüz eseri "Keşanlı Ali Destanı" adlı oyunuyla eğlenceli ve mizahi açıdan seyircilere aktardı. Birçok ilçeden oyunu izlemeye birçok sanatsever yer aldı. Bursalılar bu oyunu izlemek için yoğun katılım sağlarken oyun boyunca sosyal mesafeli, maskeli ve keyifli zaman geçirdi.

Haldun Taner'in ölümsüz eseri "Keşanlı Ali Destanı" adlı oyun mesafe kurallarıyla Bursa Kültürpark'da açık havada seyircilere karşı oynandı. Oyunu açık havada gerçekleştiren Şehir Tiyatrosu oyuncuları, toplumun her kesiminin kendini anlayacağı karakterleri canlandırdı. Oyunu izlemek için gelen seyirciler, mesafeli bir şekilde oturtuldu. Oyuna gelenler maskesiz içeri alınmazken ateşleri de ölçüldü. Alana dezenfektan istasyonları koyuldu. Ayrıca reji de mesafeli bir pozisyonda olurken oyuncular birbirleriyle çok fazla temas etmedi.

Oyun hakkında bilgiler Devlet tiyatro müdürü Arzu Tan Bayraktutan, "Pandemi sonrası Bursalıların moral ve motivasyonlarını yükseltmek için Bursa Devlet Tiyatrosu olarak 4 ay sonra bu gece 'perde' dedik ve Keşanlı Ali Destanını oynamaya başladık. Çok heyecanlıyız, mutluyuz çünkü 4 ay gibi bir süre sahnelerden uzak kaldık, izleyicimizi özledik. Tabi bu akşam yeni normal sürecinde sağlık önlemleriyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık. Bizler için bir ilk oldu. Fiziksel mesafeye dikkat ederek koltuk düzenlemesi yapıldı izleyicilerimiz için, her izleyicimizin ateşi ölçüldü, maskeli olup olmadıklarına dikkat edildi, hijyen malzemeleri ile kapıda karşıladık. Beklediğimizin üzerinde bir izleyiciyle karşılaştık çok mutluyuz. Bu 8 gün sürecek tiyatro şölenine tüm Bursalıları bekliyoruz. Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu sahnemizde 1 Eylül'de Tarla Kuşu ve Juliet oyunumuzla ana sezonumuza da merhaba diyeceğiz. 340 kişilik bir salonumuz var ancak ilk etapta yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynayacağız. Yine sağlıkla ilgili tüm önlemleri orada da almaya gayret edeceğiz. Tiyatrolarımız 'perde' demeye bir şekilde devam edecek ama en önemlisi sağlık. Dilerim güzel hoş bir sezon olur. Bu hayatımızda ilk defa tecrübe ettiğimiz bir dönem. Dilerim tüm dünya tekrar sağlıklı günlerine kavuşur ve biz de yüzde 100 doluluk oranıyla tekrar izleyicilerimizle buluşuruz" dedi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 06:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da mesafeli tiyatro oyunu sergilendi - Son Dakika
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