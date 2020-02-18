Bursa'da metro seferleri aksadı, sıkıntı yarım saat içinde giderilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da metro seferleri aksadı, sıkıntı yarım saat içinde giderilecek - Son Dakika

Bursa'da metro seferleri aksadı, sıkıntı yarım saat içinde giderilecek

6 saat önce

Bursa'da en önemli toplu ulaşım aracı olan Bursaray'da teknik sıkıntı sebebiyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Bursa'da metro seferleri aksadı, sıkıntı yarım saat içinde giderilecek, System.String[]

Bursa'da en önemli toplu ulaşım aracı olan Bursaray'da teknik sıkıntı sebebiyle seferlerde aksama yaşanıyor. Burulaş yetkilileri Acemler istasyonundaki problemin yarım saat içerisinde giderileceğini, vatandaşların mağdur edilmemesi için aktarma otobüslerin ek olarak bölgelere sevk edildiğini açıkladı.


Acemler Metro istasyonundaki tünelde sabitleme elemanı kırıldı. Bu sebeple Üniversite Kültürpark, Emek Kültürpark arasındaki seferler yapılamıyor. Burulaş yetkilileri, teknik sıkıntının yarım saat içerisinde giderileceğini belirterek, "Bursaray'da meydana gelen arıza sebebiyle Karaman - Nilüfer - Kültürpark istasyonları arasında aktarma otobüslerle sağlanacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." paylaşımını yaptılar.


Bölgeye ek otobüs seferleri konulurken, ilk kriz anında tek şeritten işletim yapılacağı; ancak bunun akşam saatlerindeki yoğun seferlere etki edeceği için iki hat ve elektrik akımının kapatılarak sıkıntının çok kısa sürede çözüleceği kaydedildi - BURSA

BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOP TAŞ İŞL SAN AŞ, Kültürpark, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Savaş suçlusu olarak aranan DEAŞ'ın infazcısı Bursa'da yakalandı
Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı Alt komşusunu evine çağırıp başından vurarak öldürdü Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt: Lozan'ı okumak kafi

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 18:38:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da metro seferleri aksadı, sıkıntı yarım saat içinde giderilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]