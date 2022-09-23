Yıldız, Ayşe ismini alan kadına İslam'ın temel esaslarıyla ilgili bilgiler verdi, Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve İslamiyet hakkında genel bilgilerin bulunduğu kitaplar hediye etti.

Bursa Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Tatıana Maır Castılloo için müftülükte ihtida merasimi düzenlendi.

Kaynak: AA

Panama, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Panama vatandaşı kadın Müslüman olup Ayşe ismini aldı - Son Dakika

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