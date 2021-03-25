Bursa'da müftülüğün açtığı "Hayır Marketi" dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika

Bursa'da müftülüğün açtığı "Hayır Marketi" dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

25.03.2021 10:59
Bursa'da müftülüğün açtığı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde müftülüğün açtığı "Hayır Marketi"nden, mahallelerdeki din görevlilerince bildirilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapılıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde müftülüğün açtığı "Hayır Marketi"nden, mahallelerdeki din görevlilerince bildirilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapılıyor.

Osmangazi Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Osmangazi Şubesince hayata geçirilen projeyle yardım amaçlı kurulan marketin finansmanı hayırseverler ve din görevlilerince sağlanıyor. Marketin raflarında süt, sebze ve diğer gıda ürünleri ile temizlik malzemeleri bulunuyor.

İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, AA muhabirine, bir markette neler oluyorsa Hayır Marketi'nde bulundurmaya çalıştıklarını söyledi.

Gönüllülük esasına dayalı projede din görevlileri ile müftülük personelinin birlik ve beraberliklerinin kendilerine güç verdiğini belirten Uzun, şöyle devam etti:

"Marketleri gezdik, hangi malzeme nereye konulur, neler var onları gördük. Çok kısa bir zaman içinde raflarımızı dizerek çalışmaya başladık. Bu marketimizden günde 20-25 kişiye 100'er liradan fazla gıda, İl Müftülüğümüzden gelen hurmalar, bir de ya 1 kilogram et ya da sucuk ikram ediyoruz. Toptancılara teşekkür ediyorum, dışarıdaki fiyatlara nazaran daha ucuz alıyoruz. Burada sadece yetişkinlere değil, çocuklara yönelik de reyonlarımız var."

Uzun, günlük ekmek ihtiyacının Osmangazi Belediyesince karşılandığını ifade etti.

Gıda ürünleri için oluşturdukları deponun yanına soğuk hava deposu yaptıklarını kaydeden Uzun, "Bu bir gönül, ekip işidir. Burada çalışan hocalar, hoca hanımlar var. 'Hayırları ikram edenlerden ve ikramlardan tadanlardan Allah razı olsun' diye bir yazı astık buraya." dedi.

Uzun, kırsal Karabalçık Mahallesi'ne gittiğinde Hayır Marketi'nden bahsettiğini, vatandaşların ertesi gün kamyonetle zeytin, zeytinyağı getirip bağışladığını, pirinç, bulgur gönderenler olduğunu aktardı.

İhtiyaç sahipleri komisyon tarafından belirleniyor

TDV Osmangazi Şubesi yöneticisi Ercan İhsanoğlu da Kur'an kursu ve camilerden birer ihtiyaç sahibi bildirilmesi üzerine çalışma yaptıklarını anlattı.

Her din görevlisinin kendi camisinin civarında oturan ihtiyaç sahibini belirleyerek belgelerini kendilerine gönderdiği bilgisini veren İhsanoğlu, şunları kaydetti:

"Bir komisyonumuz var, her hafta toplanıyor, evrakı değerlendirmeye alıyor. Osmangazi ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahipleri belirleniyor. Komisyon ihtiyaç sahiplerine belli bir puan veriyor, 100-150 puan arasında. İhtiyaç sahiplerine randevu veriyoruz, onlar da aldıkları puan oranında burada alışveriş yapıyorlar. Her ürünün altında bir fiyat yazıyor, bunlar puan olarak değerlendiriliyor. İhtiyaç sahibi ürünleri aldıktan sonra kasaya geliyor, aynı alışverişlerde olduğu gibi barkodlu ürünleri okutturuyor."

Çocuklar okudukları kitap karşılığında ödül kazanıyor

Osmangazi Müftülüğü Şube Müdürü Şaban Çağlar ise Hayır Marketi'ne gelen çocuklar için kitap okuma kampanyası düzenlediklerini belirtti.

Çağlar, kampanyaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Anne ve babaları burada maddi ihtiyaçlarını giderirken, çocuklar da burada gönül gıdalarını, ihtiyaçlarını ruhi olarak kazanımlarını elde etmiş olsunlar istedik. Buradan ayrılırken, 'Ben de buradan bir şeyler aldım, kazanıyorum' düşüncesiyle mutlu ayrılsınlar. 'Kitabını oku, hediyeni al' diye bir kitap köşesi oluşturduk, burada Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarımız, TDV yayınlarımız sergilenmekte ve çocuklar burada beğendiği kitabı alarak okuyorlar. Müftülüğümüz bünyesinde vaizlerimiz, eğitim uzmanlarımız nezdinde bu çocuklarımız okuduklarını özetliyorlar ve ödüllendirilmiş oluyorlar. Bunun karşılığında bir hediye alıyorlar."

Türkiye Diyanet Vakfı, Osmangazi, Hisarcık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da müftülüğün açtığı 'Hayır Marketi' dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika


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