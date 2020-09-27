Bursa'da orman yangını - Son Dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesi Işıklı köyü bölgesindeki çamlık alanda orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyor.

Mudanya'nın Işıklı köyü bölgesindeki çamlık alanda saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve orman itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Işıklı köyü sakinleri de seferber olurken, köylüler kendi tankerleri ile su taşıyor. Devam eden yangında rüzgar ekiplerin işini güçleştirirken, yanan alanlar içerisinde tarım alanları ve zeytin ağaçları da bulunuyor. Yangın, Mudanya'da birçok noktadan da görülüyor.

(İHA)