Bursa'da parkta arkadaşını bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da parkta arkadaşını bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika

Bursa'da parkta arkadaşını bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis

7 saat önce

Bursa'da parkta tartıştığı arkadaşını kalbinden ve boğazından bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Bursa'da parkta arkadaşını bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis, System.String[]

Bursa'da parkta tartıştığı arkadaşını kalbinden ve boğazından bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz Koçak ile tarafların avukatları katıldı.

Karar duruşmasında son savunmasını yapan Koçak, olay sırasında arkadaşı Celil Tükenmez'in çok alkollü olduğunu belirterek, "Bıçağı da vardı, beni vuracaktı. Verilecek kararda bunun göz önünde bulundurulmasını istiyorum, pişmanım." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çakırhamam Mahallesi Tophane Yokuşu mevkisindeki parkta geçen yıl ocak ayında Celil Tükenmez (58) ile arkadaşı Yılmaz Koçak arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kalbinden ve boğazından bıçaklanan Tükenmez hayatını kaybetmişti. Kaçmak isterken tırmandığı duvardan düşerek yaralanan katil zanlısı Koçak ise tutuklanmıştı.

Mütalaasını veren savcı 27 Kasım'da görülen duruşmada, sanığın alkolün de etkisiyle arkadaşı Celil Tükenmez'i boğazını keserek "kasten öldürme" suçunu işlediğini, her ne kadar canavarca hisle öldürmek suçlamasıyla dava açılmışsa da uzun süre eziyet çektirme unsurunun bulunmadığını belirterek, müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Yılmaz Koçak, Koçak, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:42 Kaynak: AA
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