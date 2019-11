Bursa'da postacıların isyanı

Memur Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Birlik Haber-Sen'in Bursa Şube Başkanı Sabri Uğur, "Personel ve altyapı eksikliği nedeniyle kargolar vatandaşa ulaştırılamamaktadır. Postacı sayısı yarıya inmiştir. Dağıtılacak kargo adetleri patlamıştır. Yıl sonu acilen kadrolu personel alınmalı ve taşeron personel şirket bünyesine alınarak yetkileri verilmelidir. Dağıtıcılarımız her gün Nilüfer'den Demirtaş'a 30 kilometre yol gitmektedir. Osmangazi Posta Dağıtım Müdürlüğü kurularak, yeni yapılan Gençosman Hizmet Binasına taşınması gerekmektedir" dedi.



Memur Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Birlik Haber-Sen 16 Bursa Şubesi, Beşevler PTT Başmüdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Gelir vergisindeki adaletsizliğin düzeltilmesi ve personel eksikliğine vurgu yapılan açıklamaya, Memur-Sen Bursa İl Başkanı Gökhan Yünkül, İl Başkan Yardımcısı Eyüp Akbulut, Birlik Haber Sen Bursa Şube Başkanı Sabri Uğur, PTT çalışanları ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Gelir vergisi, personel yetersizliği, çalışma süreleri, PTT çalışanlarının sorunları gibi birçok konuyu içeren basın açıklamasını Birlik Haber Sen Bursa Şube Başkanı Sabri Uğur yaptı.



Vergi adaletsizliğini dışında kurumsal olarak personel eksiliğine bağlı iş yüküne dikkat çeken Uğur, "Personel çeşitliğini, ücret adaletsizliğini, 40 saat uygulamasını ki hak kayıpları, unvan yükselme sınavlarının açılmaması gibi önemli sorunlarla karşı karşıyayız. PTT son yıllarda iş alanında önemli değişikliler yapmış olmasına rağmen personel ve altyapı sorunlarını bir türlü çözememiştir. Şuan kurumumuzda aynı işi yapan 399'lu idari Hizmet Sözleşmeli, İşçi ve Taşeron olarak 4 çeşit personel bulunmaktadır. Bunlar kendi aralarında aynı işi yapmalarına rağmen farklı ücretler almaktadır." dedi.



Osmangazi Dağıtım Müdürlüğü şart



Personel yetersizliğine dikkat çeken Uğur, "55 yaş haddi yüzünden zorunlu olarak emekliliğe ayrılan postacıların yerine personel alınamadığı için sorun her geçen gün daha da kronikleşmektedir. Postacı eksikliğini sürekli taşeron personel ilave ederek çözmeye çalışmak sorunu daha da içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Devir oranları yüksekliğinin asıl sebebi çalışanlar değiş, çalışanları tek tip gören, görev ve yetkilerini anlamaktan uzak olan yöneticilerdir. Tebligat sayısı geçen seneye göre yüzde 10 düşerken kadrolu postacı sayısı yarıya inmiştir. Bununla birlikte dağıtılacak kargo adetleri patlamıştır. Dağıtım altyapısı uygun olmadan çok düşük ücretlerle taşınan gönderiler, personel ve altyapı eksikliği nedeniyle vatandaşa ulaştırılamamaktadır. Yıl sonu acilen kadrolu personel alınmalı ve taşeron personel şirket bünyesine alınarak yetkileri verilmelidir. Ayrıca dağıtıcılarımız her gün Nilüfer'den Demirtaş'a 30 kilometre yol gitmektedir. Osmangazi Posta Dağıtım Müdürlüğü kurularak, yeni yapılan Gençosman Hizmet Binasına taşınması gerekmektedir. PTT çalışanları olarak İdaremizin sorunları bir an önce çözüme kavuşturması ile devletimizin Gelir Vergisi hususunda bizlere sahip çıkmasını diliyoruz." dedi. " ifadelerini kullandı.



Türkiye genelinde eş zamanlı olarak toplanmış olduklarını ifade eden Uğur, "Kamu görevlilerini yakından ilgilendiren ve TBMM alt komisyonunda kabul edilerek görüşülmesine başlanacak olan "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'da Değişikli yapılmasına dair kanun teklifinin" alt komisyonda kabul edilen 399 sayılı KHK kapsamında çalışanların, TRT'de olduğu gibi kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personelin, taşeronların ve 657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarının üzerindeki acıması vergi yükünü hafifletemeyeceğini gördüğümüz için, kanun tekifi TBMM'de görüşülmeye başlamadan önce hala düzeltilmesine imkan olduğundan, Birlik Haber Sen olarak yaşanan mağduriyetleri anlatmak ve önerilerimizi paylaşmak için bu gün burada toplanmış bulunuyoruz" dedi. - BURSA