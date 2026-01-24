Bursa'da Sahte Altın Satışı: İki Şüpheli Gözaltında

Bursa'da kuyumculara sahte gram altın satarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, 2 farklı kuyumcuya sahte gram altın satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin 2 suç kaydı olan M.A. ve 13 suç kaydı bulunan O.G. olduğunu belirledi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.