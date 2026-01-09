Bursa\'da Şiddetli Fırtına Uyarısı

Bursa Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren şiddetli lodos ve fırtına nedeniyle bir kez daha uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Bursa'da rüzgarın güney ve batı yönlerden kuvvetli şekilde eseceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 10-11 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde rüzgarın 50-70 kilometre/saat hızla kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde, yer yer ise 80-90 kilometre/saat hızla kuvvetli fırtına olarak esmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, söz konusu tarihlerde zorunlu olmadıkça motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet ve scooter türü araçlarla trafiğe çıkılmaması gerektiği vurgulanırken, zorunlu durumlarda ise azami dikkat gösterilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının önemine dikkat çekildi.

Uyarının 10 Ocak 2026 saat 13.00'ten, 11 Ocak 2026 saat 09.00'a kadar geçerli olduğu bildirildi. - BURSA