Bursa\'da Su Yönetimi Çalıştayı

Bursa Belediyeler Birliğince, son yıllarda etkisini gösteren kuraklıkla ilgili "Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi.

Osmangazi ilçesinde bir otelde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bursa Belediyeler Birliği ile Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz, son dönemde yaşanan birçok gelişme maalesef suyun sınırsız bir kaynak olmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlattığını kaydetti.

Yılmaz, iklim krizi, kuraklık, artan nüfus, hızlanan sanayileşme ve bilinçsiz tüketim gibi zorluklarla karşı karşıya kalındığını bildirdi.

Son yıllarda farklı şehirlerde su kesintilerinin yaşandığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bugün şehirlerimizde yaşanan su sorunu ve kesintileri sadece yağışla iklim ve mevsimle açıklanamaz. Asıl sorun planlama yapamamak. Altyapıyı zamanında yenileyememek, kaynakları doğru yönetememek ve en önemlisi de geleceği öngörememektir. Bursa Belediyeler Birliği Başkanı olarak ifade etmek isterim ki zaten doğal ve küresel olayların mazeret gösterip sorumluluktan kaçmak değildir. Belediyecilik bu tip zorlukları aşmak için projeler geliştirip uygulamaktır."

Oktay Yılmaz, çalıştayda hangi sorunlara cevaplar aranacağını da şöyle sıraladı:

"Bursa'nın su kaynakları gerçekçi olarak ne durumdadır? İçme ve kullanma suyunda güvenliği nasıl artırırız? Arıtma ve geri kazanım sistemlerini nasıl güçlendiririz? Tarım ve sanayide su verimliliğini nasıl yükseltiriz? İklim değişikliğine nasıl uyum sağlarız? Toplumda, su tasarrufu bilincini nasıl geliştiririz. Bu ve bunun gibi çalışmalarla bizim hedefimiz sadece toplantılar yapmak, konuşmak değil, ortak akılla bilimle ve gerçekçi yaklaşımlarla somut sonuçlar üretmektir. Bugün burada yapılacak her sunumun, her tartışmanın, her önerinin yalnızca Bursa için değil, Türkiye için örnek teşkil edecek bir yol haritasına dönüşmesini temenni ediyoruz."

Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise dünyada bir iklim krizinin gerçekleştiğini belirterek, "Mevsimlerdeki ve yağış rejimlerindeki değişikliği yakından hissettiğimiz bu süreçte, konunun tüm muhataplarıyla birlikte düzenlenen çalıştay ve sonuçları bizim için son derece kıymetli." diye konuştu.

Eski Tarım ve Orman Bakanlarından Veysel Eroğlu ise bölgedeki su kriziyle ve daha önce yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Küresel ısınma, iklim senaryoları, su politikaları, Bursa'nın içme ve kullanma su kaynakları, içme suyu yönetimi, kaynak güvenliği, arıtma sistemleri, yeniden kullanım, sanayide su kullanımı konularının konuşulduğu çalıştaya, Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ile diğer ilgililer katıldı.