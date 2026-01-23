Bursa'da Su Yönetimi Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da Su Yönetimi Çalıştayı

Bursa\'da Su Yönetimi Çalıştayı
23.01.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Belediyeler Birliği, kuraklık sorunlarını ele almak için Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı düzenledi.

Bursa Belediyeler Birliğince, son yıllarda etkisini gösteren kuraklıkla ilgili "Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi.

Osmangazi ilçesinde bir otelde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bursa Belediyeler Birliği ile Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz, son dönemde yaşanan birçok gelişme maalesef suyun sınırsız bir kaynak olmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlattığını kaydetti.

Yılmaz, iklim krizi, kuraklık, artan nüfus, hızlanan sanayileşme ve bilinçsiz tüketim gibi zorluklarla karşı karşıya kalındığını bildirdi.

Son yıllarda farklı şehirlerde su kesintilerinin yaşandığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bugün şehirlerimizde yaşanan su sorunu ve kesintileri sadece yağışla iklim ve mevsimle açıklanamaz. Asıl sorun planlama yapamamak. Altyapıyı zamanında yenileyememek, kaynakları doğru yönetememek ve en önemlisi de geleceği öngörememektir. Bursa Belediyeler Birliği Başkanı olarak ifade etmek isterim ki zaten doğal ve küresel olayların mazeret gösterip sorumluluktan kaçmak değildir. Belediyecilik bu tip zorlukları aşmak için projeler geliştirip uygulamaktır."

Oktay Yılmaz, çalıştayda hangi sorunlara cevaplar aranacağını da şöyle sıraladı:

"Bursa'nın su kaynakları gerçekçi olarak ne durumdadır? İçme ve kullanma suyunda güvenliği nasıl artırırız? Arıtma ve geri kazanım sistemlerini nasıl güçlendiririz? Tarım ve sanayide su verimliliğini nasıl yükseltiriz? İklim değişikliğine nasıl uyum sağlarız? Toplumda, su tasarrufu bilincini nasıl geliştiririz. Bu ve bunun gibi çalışmalarla bizim hedefimiz sadece toplantılar yapmak, konuşmak değil, ortak akılla bilimle ve gerçekçi yaklaşımlarla somut sonuçlar üretmektir. Bugün burada yapılacak her sunumun, her tartışmanın, her önerinin yalnızca Bursa için değil, Türkiye için örnek teşkil edecek bir yol haritasına dönüşmesini temenni ediyoruz."

Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise dünyada bir iklim krizinin gerçekleştiğini belirterek, "Mevsimlerdeki ve yağış rejimlerindeki değişikliği yakından hissettiğimiz bu süreçte, konunun tüm muhataplarıyla birlikte düzenlenen çalıştay ve sonuçları bizim için son derece kıymetli." diye konuştu.

Eski Tarım ve Orman Bakanlarından Veysel Eroğlu ise bölgedeki su kriziyle ve daha önce yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Küresel ısınma, iklim senaryoları, su politikaları, Bursa'nın içme ve kullanma su kaynakları, içme suyu yönetimi, kaynak güvenliği, arıtma sistemleri, yeniden kullanım, sanayide su kullanımı konularının konuşulduğu çalıştaya, Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Bursa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Su Yönetimi Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Otel odasında sır ölüm Cansız bedeni bulundu Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu
Diyarbakır’da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor
Güllü’nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama... Güllü'nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

14:14
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
13:16
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
13:03
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 14:36:30. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Su Yönetimi Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.