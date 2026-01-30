Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafikteki sürücülerin kavgası, kask kamerasınca görüntülendi.
Acemler Metro İstasyonu yakınlarında 2 araç sürücüsünün kavga ettiği anlar, yoldan geçen bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, 2 sürücünün birbirlerine koşarak tekme attıkları ve yoldan geçen diğer sürücülerin onları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Sürücü Kavgası Kask Kamerasında - Son Dakika
