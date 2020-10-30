Bursa'da, taksi dolmuşun kediyi ezme anı kamerada - Son Dakika

BURSA'da, otomobilin ezdiği kedinin ölüm anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sokaktaki hayvanları besleyen esnaf Yasin Şenel Efe, "Kediyi poşet gibi ezip yoluna devam etti. Şikayetçi olacağız" dedi.

Olay, cumartesi günü, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Koğukçınar-Heykel hattında çalışan ve sürücüsü öğrenilemeyen 16 D 0572 plakalı taksi dolmuş, Koğukçınar Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir sokak kedisini ezdi. Dolmuşun altında ezilen kedi, çırpınarak yol ortasında can verirken, dolmuş sürücüsü yoluna devam etti. Sürücünün duyarsızlığı, mahalle esnafının tepkisine neden oldu. Yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Başka bir sokak kedisinin kısa bir süre ölen kedinin başında beklemesi ise dikkat çekti.