Bursa'da tarih sohbetleri - Son Dakika
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Bursa'da tarih sohbetleri

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bursa Kültürü ve Tarih Sohbetleri" programı devam ediyor.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bursa Kültürü ve Tarih Sohbetleri" programı devam ediyor.


Bursa'nın 17 ilçesinde planlanan program kapsamında tarihçi ve rehber Ömer Kaptan tarafından Bursa'nın tarihi ve kültürel değerleri, görsel sunumlar eşliğinde öğrencilere aktarılıyor. Bu hafta Mustafakemalpaşa ilçesinde Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen programa öğrenciler ilgi gösterdi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Işık ve Mehmet Ardıçoğlu da katıldı. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ömer Kaptan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:36 Kaynak: İHA
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