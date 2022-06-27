Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

27.06.2022 18:43
Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik Kavşağı yakınlarında, Emrah A. (37) yönetimindeki 34 GV 6284 plakalı otomobil, önünde seyreden Turgut Ş. (49) idaresindeki 41 ZB 371 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Emrah A. ile aynı araçtaki Elif A. (18), Elçi Zehra A. (12) ve Ahmet Kaan A. (32) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdı.

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Tırın otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı Tırın otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı Freni patlayan tır kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı Freni patlayan tır kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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