Bursa'da tırmanış sırasında düşerek yaralanan dağcı kurtarıldı - Son Dakika

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Fehmi G'yi bulunduğu yerden sedyeyle indirerek Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Asayiş Timleri, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Bursa Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), ANDA Arama Kurtarma, Büyükşehir İtfaiyesi sağlık ekipleri sevk edildi.

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