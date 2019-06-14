Bursa'da trafik kazası : 2 yaralı
1 saat önce
Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:56 Kaynak: AA
'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İznik
ilçesi Yenişehir
karayolunda, Yenişehir istikametinden gelen Seda Ö. idaresindeki 16 DR 852 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Emine Y. idaresindeki 06 HCN 96 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan kadın sürücüler, 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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