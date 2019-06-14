Son Dakika Haberleri: Bursa'da trafik kazası : 2 yaralı
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Bursa'da trafik kazası : 2 yaralı

1 saat önce

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa'da trafik kazası : 2 yaralı, System.String[]
Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İznik ilçesi Yenişehir karayolunda, Yenişehir istikametinden gelen Seda Ö. idaresindeki 16 DR 852 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Emine Y. idaresindeki 06 HCN 96 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan kadın sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:56 Kaynak: AA
Yenişehir, Bursa, Güncel
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