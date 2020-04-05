Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı
6 saat önce
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam Barış Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Ana yola çıkan Gencer B. idaresindeki 16 ADJ 942 plakalı araç, Murat B'nin kullandığı 16 D 6007 plakalı dolmuş ile çarpıştı. Kazada 16 ADJ 942 plakalı araçtaki bir kadın ile dolmuştaki bebek yaralandı. İki yaralı kaldırıldıkları Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:21 Kaynak: İHA
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