Bursa'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Bursa'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
01.02.2026 17:12
Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin kazasında ağır yaralanan Mert Can Çevikel, 20 gün sonra öldü.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki trafik levhasına ve ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 2 kişiden biri, kazadan 20 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde 11 Ocak günü sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Altıparmak Caddesi istikametinden Çekirge yönüne seyir halinde olan 16 BAK 242 plakalı otomobilin sürücüsü Sezer Kurtoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırımda bulunan trafik uyarı levhasına çarptı, ardından savrularak ağaca vurdu.

Kazada sürücü Sezer Kurtoğlu ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mert Can Çevikel ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan yaralılardan Mert Can Çevikel, kazanın ardından geçen 20 günün sonunda doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Sezer Kurtoğlu'nun tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Mert Can, Trafik, Bursa, Kaza

