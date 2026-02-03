Bursa\'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu

BURSA'da polisin düzenlediği operasyonda, 8 milyon 700 bin bandrolsüz boş makaron ile 1 ton 620 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, gözaltına alınan D.D. tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen cumartesi tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Ekipler, Bursa-İstanbul Otoyolu'nda ilerlerken durdurulan D.D.'nin kullandığı araçta ve Osmangazi ilçesindeki Ç.K.'ye ait depoda arama yaptı. Ekiplerin aramasında, piyasaya sürülmek üzere depolandığı belirlenen 8 milyon 700 bin bandrolsüz boş makaron ile 1 ton 620 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan D.D., Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.