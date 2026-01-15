Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklu, 1 Ev Hapsinde

Bursa'nın Gürsu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu, silah ve yüklü miktarda para ele geçirildi. 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise ev hapsi aldı.

Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli H.B.'nin ikametinde yapılan aramada 36 gram uyuşturucu, uyuşturucu kullanımında kullanılan 3 adet 'payp' olarak tabir edilen cam aparat, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet fişek, 5 adet şarjör ile 25 bin lira ele geçirildi.

Operasyon çerçevesince şüpheli H.B. ile aynı ikamette bulunan G.U. ve E.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma', şüpheli H.B. hakkında ayrıca '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.U. serbest bırakılırken, E.K. uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklandı. Şüpheli H.B. hakkında ise 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan tutuklama kararı verilirken, uyuşturucu ticareti suçundan ev hapsi kararı uygulandı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA