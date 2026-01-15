Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklu, 1 Ev Hapsinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklu, 1 Ev Hapsinde

Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklu, 1 Ev Hapsinde
15.01.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürsu'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu, silah ve yüklü miktarda para ele geçirildi. 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise ev hapsi aldı.

Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli H.B.'nin ikametinde yapılan aramada 36 gram uyuşturucu, uyuşturucu kullanımında kullanılan 3 adet 'payp' olarak tabir edilen cam aparat, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet fişek, 5 adet şarjör ile 25 bin lira ele geçirildi.

Operasyon çerçevesince şüpheli H.B. ile aynı ikamette bulunan G.U. ve E.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma', şüpheli H.B. hakkında ayrıca '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.U. serbest bırakılırken, E.K. uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklandı. Şüpheli H.B. hakkında ise 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan tutuklama kararı verilirken, uyuşturucu ticareti suçundan ev hapsi kararı uygulandı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Gürsu, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklu, 1 Ev Hapsinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
15:17
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:34:40. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklu, 1 Ev Hapsinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.