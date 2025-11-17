Evler alev topuna döndü! Korkutan yangın dronla böyle görüntülendi - Son Dakika
Evler alev topuna döndü! Korkutan yangın dronla böyle görüntülendi

Evler alev topuna döndü! Korkutan yangın dronla böyle görüntülendi
17.11.2025 18:49
Evler alev topuna döndü! Korkutan yangın dronla böyle görüntülendi
Bursa'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle 4 eve sıçradı. İtfaiye müdahale ediyor.

Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangında hızla yayılan alevler bitişikteki 3 eve daha sıçradı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, yangın dronla havadan görüntülendi.

Bursa'da korkutan anlar yaşandı. Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi Congara Sokak'taki 2 katlı evde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler bitişikteki 3 eve daha sıçradı.

EVLERE SIÇRADI, DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri yangına 5 ekip, 11 araç ve 35 personelle müdahale başlattı. Metrelerce yükselen alevler, dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evler alev topuna döndü! Korkutan yangın dronla böyle görüntülendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Evler alev topuna döndü! Korkutan yangın dronla böyle görüntülendi - Son Dakika
