Bursa'da Yılbaşı Öncesi 300 Polisle 'Huzur' Uygulaması
26 dakika önce
BURSA'da, yılbaşına günler kala 300 polisle 'huzur' operasyonu düzenlendi.
BURSA'da, yılbaşına günler kala 300 polisle 'huzur' operasyonu düzenlendi. Şehrin önemli noktalarında uygulama yapan ekipler, alkol satışı yapılan tekel bayiler ile alkollü mekanları denetledi. Denetlemeler sırasında bir de kumar makinesi ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü
, İnegöl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş, Önleyici, Terörle mücadele ekipleri olmak üzere uygulamaya 300 polis katıldı. İnegöl'deki pek çok noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamalarda ekipler, şüpheli gördüğü kişilerin GBT sorgulamasının yanı sıra araçlarda arama yaparak, umuma açık alkol işletmeleri de didik didik aradı. Denetlemeler sırasında bir tekel bayiinde ise kumar makinesi ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:36 Kaynak: DHA
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