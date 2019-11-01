Son Dakika Haberleri: Bursa'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Bursa'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Bursa'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

6 saat önce

Bursa'nın Kestel ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bursa'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Bursa'nın Kestel ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sis ve yağışın etkili olduğu Bursa-İnegöl kara yolunun Gölbaşı mevkisinde Bursa yönüne giden 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan araçlardaki 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kara yolunda aksayan ulaşım, kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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