Kaçırdıkları adama işkence yapan 4 sanık hakkında karar verildi

Bursa'da zorla alıkoydukları adamı saatlerce işkence yaptıkları iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan M.K ve A.D.U ile tutuksuz sanıklar Y.E.K ve M.V'nin yargılanmasında karar çıktı. Mahkeme tutuksuz yargılanan Y.E.K ve M.V.'nin de tutuklanmasına karar verdi. 4 sanığa, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. A.D.U. ile M.V., yağma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, M.K.'yı tehditten 2 yıl 6 ay hapse çarptırdı.

ARACA BİNDİRİP KAÇIRDILAR

Bursa'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda inşaat ustası Cengiz B. (54), M.K. ve A.D.U.'nun işlettiği firmadan araç kiraladı. Aracı teslim eden Cengiz B. ile M.K. ve A.D.U. arasında 'Kaza yapmışsın' iddiasıyla çıkan küfürlü tartışma husumete döndü. M.K. ve A.D.U., Y.E.K.'den ortak arkadaşları olan Cengiz B. ile buluşma ayarlamasını istedi. Y.E.K. ile arkadaşı M.V., iş bahanesiyle Cengiz B.'yi yanlarına çağırdı. Kendi ofisinde görüşmek istediğini söyleyen Y.E.K., Cengiz B. ile otomobile doğru yöneldi. Ellerinde bıçakla bekleyen M.K. ve A.D.U., Cengiz B.'yi zorla otomobile bindirip kendi ofislerine götürdü.

MÜZİK AÇIP DARBETTİLER

M.K. ve A.D.U., ofislerine getirdikleri Cengiz B.'yi kulağını kesmekle tehdit edip darp etti. M.K. ve A.D.U, Cengiz B.'nin burnunu ve gözlerini havlu ile kapatıp ağzına su dökerken, M.V. o anları cep telefonuyla kaydetti. Müzik açarak bir süre Cengiz B.'yi tekme tokat döven M.K. ve A.D.U, Cengiz B.'nin cebindeki bin 300 lirayı da gasp etti. Yapılan işkenceye daha fazla dayanamayan Cengiz B., bir süre sonra bayıldı.

DÖVMEMİŞ GİBİ BİR DE FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

Kısa bir aradan sonra Cengiz B. kendine geldi. M.K. ve A.D.U., yüzüne maske takıp darp ettikleri Cengiz B. ile fotoğraf çekindi. Saatlerce işkence yaptıkları Cengiz B.'ye tatlı yedirip, çay ile su içiren ikili, "Bize 25 bin lira getireceksin. Aksi halde bu görüntüleri sosyal medyada yayınlarız" diyerek Cengiz B.'yi tehdit etti. Evine gitmesi için Cengiz B.'ye taksi çağıran M.K. ve A.D.U., ücreti de ödeyip evine gönderdi.

HAKLARINDA BİRÇOK SUÇLAMA VAR

Bindiği taksi ile polis merkezine giden Cengiz B, şahıslardan şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis, M.K., A.D.U., Y.E.K. ve M.V.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., A.D.U. ve M.V. tutuklanırken, Y.E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma', 'özel hayatın gizliğini ihlal ve şantaj' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

"DARBELER NEDENİYLE BİR AYAĞIM TUTMUYOR"

Yargılanmasına başlanan sanıklar, hakim karşısına çıktı. Sanıklar ve tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mağdur olarak ifade veren Cengiz B., "Beni en fazla M.K. dövdü. Canımı çok acıttı. Aldığım darbeler sonucu neredeyse bir ayağım tutmuyor. Yürümekte zorluk çekiyorum. En çok M.K.'dan şikayetçiyim" dedi.

"ÖPÜŞEREK AYRILDIK"

Duruşmada savunma yapan M.K. ise şirketlerinden otomobil kiralayan Cengiz B. ile aralarında tartışma çıktığını belirterek, "Bana hakaret ve küfürler etti. Onun söylemlerini eşim ve çocuklarım da duydu. Kendisine kötü davranmadım. Olay akşamı bir araya geldik, aramızda helalleştik. Bunun üzerine ona tatlı ve çay ikram ettim. Hatta taksi çağırıp, parasını da cebine vererek öpüşerek ayrıldık. Ama o bizi gidip polise şikayet etti. Gasp edecek insanlar değiliz. Suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

CEZA YAĞDI

Dün yapılan duruşmada karar aşamasına gelen yargılamada sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti suçunu sabit gördüğü 4 sanığa, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. A.D.U. ile M.V., "Yağma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, M.K.'yı 'Tehdit' ten 2 yıl 6 ay hapse çarptırdı. M.K'ya "Yaralama" suçundan verilen 5 ay hapis cezasını ertelenirken mahkeme heyetinin A.D.U ile M.V'ya 'Yağma' suçundan verdiği 8 yıl hapis cezasına, sanıkların zararı gidermesinden dolayı 3 yıl 4 aya indirdi. Tutuklu sanıkların tahliye istemi mahkeme tarafından kabul edilmedi. Mahkeme heyetinin kararın onaylanmasının ardından tutuksuz sanıklar kalan cezalarını cezaevinde geçirecek.