Özgür Özel: Gulyabanini al Saray\'a git

Politika

Ankara'da CHP'nin düzenlediği Büyük Emekli Mitingi'nde konuşan Özgür Özel, emeklilerin sesi olacaklarını belirterek partisinin ilk seçim vaadini duyurdu. Özel, CHP iktidarında emekli maaşının önce asgari ücrete 2 yıl sonra da 1.5 asgari ücrete çıkarılacağını açıkladı.

CHP'nin bugün Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği Büyük Emekli Mitingi'ne yurdun farklı illerinden emekliler ve farklı sendikalar katıldı. Mitingde hükümete ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e eleştireler yönelten Özel, IMF'yi kastederek "Mehmet Şimşek, bu gulyabanini al Saray'a git." dedi. Özel, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye emeklilerle ilgili 15 maddeli bir çağrıda bulundu.

"HAKKINIZI SÖKE SÖKE ALACAĞIM"

Özel'in mitingdeki konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Biz konuştuk, biz anlattık, siz geldiniz. Kendi meselenize sahip çıktınız. Bugün Ankara'da iğne atsan yere düşmüyorsa bunun sahibi sizlersiniz. Dünyanın en büyük korusunun söylediği en acıklı şarkıdır bu. Emeklinin sorununu çözmezseniz meydanlar, sokaklar bizimdir dedik. Bu sesi ya duyacaklar ya da durmayacağım, hakkınızı söke söke alacağım.

Hollanda'dan Ursula emekli olmuş, Trabzon'a geliyor, geziyor. Trabzonlu Ulviye teyze manava gidemiyor, pazara çıkamıyor. Hans'ın yaşadığı hayatı Hasan'dan esirgeyenlere yazıklar olsun.

"HER AY 5.5 ÇEYREK ALTINI ALIP KAÇAN BİR DÜZEN VAR"

Bu iktidar geldiği gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi 10 bin lira 2.5 altın almıyor. Her birinizin her ay 5.5 çeyrek altını alıp kaçan bir düzen var. Sesinizi duymazlarsa onlardan hesabı ilk sandıkta soracaksınız. Burada emekliler dışında emekli olamayanlar var.

Astsubaylar emekli olamıyor. Emekli olunca maaş yarıya düşüyor. Yaşı dolduğunda da sefalete sürükleniyor. Her kademede görev yapanların özlük haklarını savunuyoruz.

"48 MİLYON KİŞİYE ÖDENEN PARA FAİZE ÖDENENDEN AZ"

OYAK'ta sözde TÜİK enflasyonu kadar portföy yönettik diyorlar. Bunun adı haksızlık değil, bunun adı hırsızlıktır. Yazıklar olsun.

Ekonomi öncelik belirleme işidir. Ekonomik tercihler sizi kimin hükumeti olduğunuzu gösterir. Toplam 48 milyon kişiye ödenen para bütçede faize ödenenden çok daha az.

Başımızda bir gulyabani var. Gulyabani IMF değil. Ama IMF hayaleti aramıza dolaşıyor. Mehmet Şimşek, bu gulyabanini al Saray'a git. Biraz da zenginlerin penceresine gitsin o.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE ÇAĞRI

Sayın Erdoğan'a, Sayın Bahçeli'ye bir çağrıda bulunuyorum. 15 madde, 15'ini yapacağız, el birliğiyle yapacağız. Bu meydanın yüzünü güldüreceğiz. Var mısınız? Başlıyorum...

En düşük emekli aylığı hiçbir dönemde asgari ücretten az olamayacağını yasal düzenlemeye bağlayalım.

Prim düzenleme katsayısı aylık bağlama oranı, aylıkların alt sınırını hakkaniyetle ölçüde artıralım.

İntibak yasası çıkararak 2000 öncesi, 2000-2008 arası, 2008 sonrası ayrımları ortada kaldıralım.

Emeklilerimize ciddi yük oluşturan ilaç katılım paylarını fiyat farklarını muayene ücretlerini mutlaka artık ortadan kaldıralım.

Emeklinin ortezlerinden protezlerine ayağını kaybetmiş bu vatan için çalışırken, protezi var eskimiş verdikleri para olması gerekenin 30'da 1'i; ortezde protezde en iyisi emekliye hemen ödenmeli

Emeklilere sendikal örgütlenme hakkı tanınmalı.

Emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalı.

Kurumların özel sandıklarından emekli olanlar banka gibi kuruluşlar, özel bankaların kendi sandıklarından emekli olanları bayram ikramiyeleri eşitlenmeli, ilaç katkı payları düşürülmeli. Onlara promosyon ödemesi yapılmalı.

Emekliler için emekli kart çıkarılmalı.

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yüzde 25 ile 40 arasında indirim yapılmalıdır.

Emeklilikte kademe bekleyenlerin, staj ve çıraklık mağdurlarının emekli askerlerin sorunları çözülmelidir.

65 yaş üstü ulaşım sorunu asla bir daha hiçbir emeklimizi rencide etmeyecek şekilde şoför esnafını da düşünerek onları karşı karşıya bırakmadan kanun yoluyla devlet eliyle devletin cebinden çözülmelidir.

Çalışmak zorunda kalan emeklilerden SGK destek uygulaması kesintisi bitirilmeli.

Emeklilerin kredi ve kredi kartı borçları bir defaya mahsus bütün faizleri silinerek 5 yıla bölünmeli, bu kamburdan emekliler kurtarılmalıdır.

Vergide adalet mutlaka sağlanmalı, dolaylı vergi kademeli olarak sıfırlanmalı.

İLK SEÇİM VAADİ: EMEKLİ MAAŞI ÖNCE ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARILACAK

CHP iktidarının ilk seçim vaadini açıklıyorum. Bir an önce yasal düzenlemeler tamamlanıp emekli maaşı ilk önce asgari ücrete, 2 yıl sonra da 1,5 asgari ücrete çıkarılacaktır."