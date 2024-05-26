Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile - Son Dakika
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Spor

Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile

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Beşiktaş ve Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın görüşmelerde bulunduğu Jose Mourinho'ya Suudi Arabistan ekiplerinden astronomik bir teklif geldiği iddia edildi. Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın Jose Mourinho için 150 milyon euroyu gözden çıkardığını belirtti.

26.05.2024 15:46
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Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın görüşmelerde bulunduğu Jose Mourinho ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.

150 MİLYON EURO

Jose Mourinho'nun peşinde olan Suudi Arabistan ekipleri, Portekizli hocaya astronomik bir teklif yaptı. Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın Jose Mourinho için 150 milyon euroyu gözden çıkardığını belirtti.

Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho\'yu bitirdi bile
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Suudi Arabistan, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ahmet null: aziz yıldırım; suudi takimlari yanlış yapıyorlar. eğer 150 m euro konuşuluyorsa 5m Euro da ben vereyim 155m euroya getirsinler. olmaz. biraksinlar bu isleri, suudi takimina takismiyor böyle şeyler 36 5 Yanıtla
    Ercan Karatas: Ne boşsun be 5 8 kadir karataş: Andaval lale 2 2 Ahmet null: :)))) niye alindiniz. aziz babanin sözlerini paylaştım :) 1 2
  • Kemal Demir: Para her kapıyı açar . Paranın açamayacağı kapı yoktur. 16 2 Yanıtla
  • Ivan Domingo: Paranın büyüklüğüne bakarmısın şaka gibi. Fb ve gs kadro değeri zaten ortalama 190m€. Şaka gibi. 12 0 Yanıtla
  • Hakan Yılmaz: İsmail Kartal hocayla devam ne versen kabul eder… 9 1 Yanıtla
    Öner ÖNKOL: adam bence başarılı daha ne yapsın 5 1 Ahmet null: öner, şampiyon yapsın, kupa aldin. ismail hoca ne yapti. avrupada kupa alan takimlarin kadro degerine bak birde fenerin kadro degerine bak. dunya yildizlari var kadroda. teknik direktörsuz bile ligde 2. olurdu fener 0 0

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