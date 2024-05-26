Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın görüşmelerde bulunduğu Jose Mourinho ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.
Jose Mourinho'nun peşinde olan Suudi Arabistan ekipleri, Portekizli hocaya astronomik bir teklif yaptı. Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın Jose Mourinho için 150 milyon euroyu gözden çıkardığını belirtti.
Son Dakika › Spor › Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (9)