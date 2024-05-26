Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı

Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman\'da yapıldı

Dijital medyanın dünü, bugünü ve yarınının ele alındığı 'Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı' Batman'da düzenlendi. Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği öncülüğünde düzenlenen çalıştayın moderatörlüğünü Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur yaparken Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur da konuşmacı olarak katıldı.

26.05.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği ve Batman Valiliği'nin ortaklaşa düzenlediği çalıştaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 70'den fazla ulusal ve yerel basın mensubu katıldı.

VALİ CANALP: DEĞİŞİME AYAK UYDURANLAR KAZANACAK

24 Mayıs 2024 Cuma günü Batman Üniversitesi'de yapılan Çalıştay'ın açılış konuşmasını Batman Valisi Ekrem Canalp yaptı. Canalp yaptığı konuşmada, teknolojik ilerlemenin tüm sektörler gibi medya sektörünü de değiştirmekte olduğunu belirtti ve değişime ayak uyduranların kazanacağına vurgu yaptı.

Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı

Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçkal da; yerel basının önemine vurgu yaptı. Dernek olarak internet medyasının resmi medya olarak tanınması ve basın ilan kurumu kapsamına alınması için 3 sene yoğun bir çalışma yaptıklarını ve sonuçta kanunun çıkmasını sağladıklarını söyledi.

Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı

ALANINDA UZMAN İSİMLER TECRÜBELERİNİ AKTARDI

Moderatörlüğünü Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur'un yaptığı çalıştayda, Kanal 7Haber Sunucusu Meryem Nas Mercan, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, İhlas Haber Ajansı İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer, Ülke TV Haber Sunucusu Gözde Özyürek, Akit TV Haber Müdürü Uğurcan Gökçe ve Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr Aslı Köseoğlu birer konuşma yaptı.

Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı

EKREM TEYMUR: YAPAY ZEKA MEDYA SEKTÖRÜ İÇİN HEM BÜYÜK FIRSAT HEM DE CİDDİ BİR TEDDİT

Dr. Ekrem Teymur, son teknolojik gelişmeler ve özellikle yapay zekanın medya sektörü için çok büyük fırsatlar ve tehditler oluşturduğunu, bunların iyi analiz edilmesi gerektiğini, yakın zamanda bir çok medya medya mensubunun işsiz kalabileceğini ifade etti ve böyle bir durum için çözümlerin şimdiden hazır edilmesinin gerektiği üzerinde durdu.

Kanal 7 Haber Sunucusu Meryem Nas, TV yayıncılığının geçirdiği evreleri anlattı TV'de haberin önemi üzerinde durdu.

Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı
Batman Valisi Ekrem Canalp - Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur

Haberler.com Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, teknolojik gelişmelerin habercilik sektörünü ne şekilde değiştirdiğini, ve bu değişimlerin halen devam ettiğini söyledi.

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, sorumlu yayıncılığın önemini anlattı. İlker Yücel konuşmasında, 2023 yılındaki deprem döneminde yapılan bazı kuruluşların halk güvenliği ve genel toplum yararı aleyhine yayınlar yaptığı örneğinden hareketle, medyanın kamusal bilgilendirme görevini yerine getirirken milli menfaatleri gözetmesinin önemli olduğunu belirtti.

İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Biçer de katılımcılara Ajans Haberciğinin kalite unsurlarını ve ajans haberlerindeki kaliteyi nasıl sağladıklarını detaylı bir şekilde anlattı.

Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı

Ülke TV Haber Sunucusu Gözde Özyürek ise konuşmasında, medyada etkin iletişimin önemi vurgu yaptı. Özyürek; medyada iletişim çalışması yapan kişi ve kurumların kullandıkları dilin hedef kitleye uygun olması ve doğru iletişim kurulması halinde hedefe ulaşılabileceğini belirtti.

Akit TV Haber Müdürü Uğurcan Gökçe de konuşmasında, sosyal medya ihbar hatları ve TV haberciliğini anlattı.

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr Aslı Köseoğlu, dijital çağda yerel medyayı bekleyen fırsatlar ve tehditleri anlattı ve yerel medyanın sorunlarına vurgu yaptı.

Çalıştay'ın kapanışında Dr Ekrem Teymur, global çapta sorunların ve Türkiye ile ilgili konuların doğru ve etkili bir şekilde dünya kamuoyuna sunulabilmesi için Türkiye menşeli global medya organlarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu bağlamda Anadolu Ajansı ve TRT'nin son yıllardaki global atılımının doğru adımlar olduğunu ve önemli olduğunu belirtti.

Katılımcılar çalıştay sonrasında Batman'da yapılan ve 24 saat esasına göre hizmet veren modern ve örnek kütüphaneyi gezdi. Ardından merkez ve Hasankeyf'deki tarihi yerleri gezerek video çekimleri yaptı.

Cengiz Ekrem Teymur, Bedia Teymur, Ekrem Canalp, Türkiye, Batman, Medya, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:01 Filenin Sultanları THY’ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi
15:41 Hamas, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv’i füzelerle vurdu Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu
15:15 Özgür Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’ye 15 maddeli emekli çağrısı Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye 15 maddeli emekli çağrısı
15:01 Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak AK Parti’den açıklama var Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak? AK Parti'den açıklama var
12:36 Konutta yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev Konutta yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev
16:18 Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman’da yapıldı Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı
15:47 Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho’yu bitirdi bile Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
14:40 Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor Süper Lig’de kader gecesi Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor! Süper Lig'de kader gecesi
14:05 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
13:46 Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar! Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti
13:15 Trump’tan kripto para devrimi: ABD bu alanda öncü olmalı Trump'tan kripto para devrimi: ABD bu alanda öncü olmalı
12:52 Güldür Güldür’ün Bilal’i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 17:12:30. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement