Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi - Son Dakika
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Spor

Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi

Filenin Sultanları THY\'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi

Pahalı sponsorluk harcamaları ve lüks araçlı çalışanlarıyla gündeme gelen Türk Hava Yolları (THY), Filenin Sultanları'nı ABD'ye tarifeli uçakla ekonomi sınıfında gönderdi. Başta takım kaptanı Eda Erdem, Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt olmak üzere milli voleybolcuların birçoğu 13 saatlik uçuş öncesinde sosyal medya paylaşımlarıyla THY'ye tepki gösterdi.

26.05.2024 17:00  Güncelleme: 17:14
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Geçtiğimiz aylarda Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, tarifeli-aktarmalı uçakla yurda dönerken A Milli Erkek Futbol Takımı'nın Ermenistan maçına özel uçakla gitmesi tartışma yarattı. FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçları nedeniyle seyahat eden A Milli Kadın Voleybol takımında yine uçak krizi yaşandı. 13 saatlik ABD uçuşuna Türk Hava Yolları (THY) ile tarifeli uçakla ve ekonomi sınıfında uçacak olan oyuncular, duruma sosyal medya hesaplarından isyan etti.

"BAŞKA TAKIMLARA GELİNCE ÖZEL UÇAK, BİZE GELİNCE EKONOMİ"

Başarılı voleybolculardan Ebrar Karakurt 13 saat sürecek yolculuğu ekonomi bölümünde geçireceklerini duyurdu. Filenin Sultanları peş peşe yaptıkları paylaşımlarla gündem oldu. THY'nı da sosyal medya hesabında etiketleyen başarılı voleybolcu "13 saatlik Amerika yolculuğumuza economy bölümünde başlamış bulunmaktayız. Çok teşekkürler @turkishairlines" yazdı. Ebrar Karakurt devamında ise "Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam bize gelince ekonomi" diyerek sitemini dile getirdi.

FİLE'NİN SULTANLARINDA PEŞ PEŞE TEPKİLER

Zehra Güneş de Ebrar Karakurt'tan sonra bir paylaşım yaparak "En azından koridor ayırmışsınız" diyerek THY'ye tepkisini gösterdi. Hande Baladın ise sığmayan ayaklarını paylaşarak arkadaşlarına destek verdi. Takımın kaptanı Eda Erdem de uçağın içini paylaşarak tepkisini gösterdi. Eda Erdem paylaşımında "Fotoğraftaki takım arkadaşlarımızı bulunuz" dedi.

Milli voleybolcuların paylaşımları ise şöyle:

BASIN MÜŞAVİRİNE LAMBORGHINI

Türk Hava Yolları'nda basın müşaviri Yahya Üstün'ün Miami Beach'ten Lamborghini marka lüks aracın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmasıyla geçtiğimiz aylarda gündemi uzun süre meşgul etmişti.

SPONSORLUKLARA DEV PARALAR HARCADILAR

Öte yandan, THY 2010 yılında üç yıllığına Barcelona'ya sponsor oldu. Şirket bu sponsorluk için İspanyol devine 9 milyon euro ödeme yaptı. 26 Temmuz 2010 tarihinde Türk Hava Yolları ve EuroLeague arasında 15 milyon euro bedel ile bir sponsorluk anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre, Avrupa basketbolunun en üst ligi olan EuroLeague, 2010-11 sezonundan beri Turkish Airlines Euroleague adıyla düzenlemeye başlamıştır. THY, Lionel Messi ve Kobe Bryant'lı reklam filmi için yaklaşık 100 milyon dolar bütçe ayırdı.THY'nin Kevin Costner'a 2009'da 1 milyon euro, 2017'de Morgan Freeman'a 1 milyon 200 bin euro, bu yıl ise Jose Mourinho'ya 1 milyon 500 bin euro ödediği iddia edildi.

Filenin Sultanları, Türk Hava Yolları, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Sosyal Medya, Zehra Güneş, Simge Aköz, Eda Erdem, Voleybol, Ekonomi, 3.Sayfa, Kadın, Toplum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Aydın: sana çok bile ebrar 1 2 Yanıtla

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