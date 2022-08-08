Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet'in annesi, oğlunun velayetini almak için başvuru yapacak - Son Dakika
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Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet'in annesi, oğlunun velayetini almak için başvuru yapacak

08.08.2022 11:16

Bursa'daki çöp evde ölüme terk edilmiş şekilde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'nın annesi Yasemin A., oğlunun velayetini almak için başvuruda bulunacağını açıkladı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan ve 15 gündür Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A.'nın sağlık durumunun, her geçen gün daha iyiye gittiği açıklandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cem'in 2 kilo 100 gram aldığını ve artık desteksiz yürüyebildiğini söyledi.

Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet, annesinin velayetini alması durumunda yeni eve taşınacak

CEM'İN KALDIĞI ANTALYA'DAKİ EV GÖRÜNTÜLENDİ

Cem Muhammet'in Bursa'dan geldikten sonra bir gününü geçirdiği evin içini görüntüledi. Su tesisatı onarılmadığı için zemin kattaki dairesinin duvar sıvalarının kabarıp düştüğünü, içeride yüksek rutubet oluştuğunu belirten Yasemin A., yeni bir ev kiraladığını söyledi. Çoğunluğu oyuncak ve kırtasiye malzemesinden oluşan eşyaları kolilere dolduran Yasemin A., bir kaç güne taşınacağını anlattı.

Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet, annesinin velayetini alması durumunda yeni eve taşınacak

CEM'İ ALMAK İÇİN BAŞVURU YAPACAK

Taşındıktan sonra oğlunu almak için yeniden Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuracağını belirten Yasemin A., "Tabii ki önce oğlumun sağlık sorunlarının bitmesini ve tedavisinin tamamlanmasını bekleyeceğim. Sonrasında yanıma alacağım. Kaç gündür göremiyorum. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Oğlum eve gelince kutlama pastası keseceğim" dedi. İlk teslim edildiğinde de pasta alıp kutlama planladığını ancak nasip olmadığını kaydeden Yasemin A., artık çok güzel günler yaşayacaklarını dile getirdi.

Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet, annesinin velayetini alması durumunda yeni eve taşınacak

NELER YAŞANMIŞTI?

Bursa'da bir çöp evde kilitli bulunan Cem Muhammet, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bulunduğunda bitkin ve zayıf halde bulunan Muhammet'in 1 yıldır orada kaldığı ortaya çıkmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Muhammet, burada tedavi altına alındıktan bir süre sonra kilo almaya ve normal yaşantısına geri dönmeye başlamıştı.

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Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Bursa, DHA, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet'in annesi, oğlunun velayetini almak için başvuru yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet'in annesi, oğlunun velayetini almak için başvuru yapacak - Son Dakika
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