Bursa'dan Suriyeli mağdurlara 4 tır kışlık insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Kestel Belediyesi ile Hayrat Vakfı iş birliğiyle hazırlanan, kışlık kıyafet ve malzemelerin bulunduğu 4 yardım tırı Suriyeli mağdurlara ulaştırılmak üzere hareket etti.

Kestel Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tırların uğurlanması amacıyla Kestel Belediyesi Garaj Amirliği'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle başladı.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mazlumların yardım çağrılarına asla kulak tıkamadığını belirtti.

Ülke olarak mazlumların yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Tanır, "Yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu, dernek ve vakıflar olarak Hazreti Muhammed'in 'Veren el, alan elden üstündür' hadisini düstur edinerek, bu yardım çağrılarını görmezden gelmiyoruz. Ne komşumuz açken tok yatabiliriz ne de onlar huzursuzken kendimizi huzurlu hissedebiliriz. Biz her zaman mazlumun yanında olmuş bir milletiz ve olmak zorundayız. Hiçbir zaman din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tırlar, dualarla Suriye'ye uğurlandı.

Etkinliğe, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Sait Adiloğlu ve Hayrat Vakfı İl Temsilcisi Muhammet Bostan ile vatandaşlar katıldı.