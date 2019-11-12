Son Dakika Haberleri: Bursa Devlet Diyatrosu'na en iyi oyun ödülü
Son Dakika Güncel Bursa Devlet Diyatrosu'na en iyi oyun ödülü - Son Dakika

Bursa Devlet Diyatrosu'na en iyi oyun ödülü

6 saat önce

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Gostivar şehrinde 3 yıldır düzenlenen ITF Othello 2019 Gostivar 3. Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Bursa Devlet Tiyatrosu Kuzey Makedonya'da perde açtı.

Bursa Devlet Diyatrosu'na en iyi oyun ödülü, System.String[]

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Gostivar şehrinde 3 yıldır düzenlenen ITF Othello 2019 Gostivar 3. Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Bursa Devlet Tiyatrosu Kuzey Makedonya'da perde açtı.


Tetova Tiyatrosu oyuncuları Berat Saliu ve Argjend Hasani tarafından gerçekleştirilen kültürel etkinliğe; Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk ve Türkiye'den profesyonel tiyatro grupları katıldı. Festivalde; "Dışarıda Kar Yağıyor", "Ay, Carmela", "21. Yüzyıl Suçları", "Shirley Valentina", "Barbara'nın Doğumu" ve "Beşinci Sezon: Halk Düşmanı" gibi önemli eserler sanatseverlerle buluştu. Profesyonel bir jüri ekibi tarafından; en iyi oyun, en iyi erkek ve kadın oyuncu ve en iyi yönetmen ödüllerinin verildiği festivalde, Bursa Devlet Tiyatrosu "Barbara'nın Doğumu" adlı oyunu 7 Kasım Perşembe günü Gostivar Kültür Evinde saat 19.00'da sahneledi. Sergilenen oyunlar Balkanların önde gelen tiyatro yönetmenleri, tiyatro eleştirmenleri ve devlet tiyatro sanatçıları tarafından oluşan jüri ekibi tarafından ödüllendirildi.


Bursa Devlet Tiyatrosu, en iyi oyun ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı. - BURSA

Makedonya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
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