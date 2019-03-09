Bursa Gazeteciler Cemiyetinden Aa Muhabirlerine Ödül

Bursa Gazeteciler Cemiyeti
(BGC) tarafından her yıl düzenlenen "Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması"nda, Anadolu Ajansı
(AA) Bursa Bölge Müdürlüğünde görevli 4 muhabir ödüle layık görüldü.
Bursa Gazeteciler Cemiyetinin Basın Kültür Sarayı'ndaki merkezinde yapılan toplantıda, geçen yıl vefat eden cemiyet üyeleri Oktay Kayalar ve Mehmet Ali İncioğlu anısına organize edilen yarışmaya aday olan 163 eseri değerlendiren 7 kişilik jüri, 15 başarı ve 14 mansiyon ödülü için tercihlerini yaptı.
AA Bursa Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Sergen Sezgin, "Gemiyi karadan yürüttüler" ile fotoğraf dalında başarı ödülüne, Büşra Nur Özcan
, "Pet atıktan günde 5 ton iplik üretiyorlar" ile ekonomi haberi dalında, Elif Özlem Çelikler "Kimsesiz çocuklar için eski oyuncaklara hayat veriyorlar" ile haber dalında, Uğur Ulu ise "Şehrin çocukları" ile fotoğraf dalında mansiyon ödüllerine değer bulundu.
Gelecek ay yapılacak törende sahiplerine teslim edilecek ödülleri kazanan diğer basın mensupları ise şöyle:
Haber
Başarı: Turgay Akbulut (Yeni Dönem gazetesi)
Başarı: Sevinç Çelebi
(A Gazete) Ekonomi
Haberi
Başarı: Elif Didem
Danacıoğlu (Ekohaber gazetesi)
Spor Haberi
Başarı: Erkan Sağlık (Olay gazetesi)
Mansiyon: Recai Uysal
(Olay gazetesi)
Fotoğraf
Mansiyon: Ali Erdem
(İHA)
Spor Fotoğrafı
Başarı: Nilay İlcebay (Şehir Postası)
Röportaj/ Araştırma-İnceleme
Başarı: Sibel Bağcı Uzun (Hürriyet
Bursa)
Mansiyon: Yasemin Özkerem (Kent gazetesi Köşe
Yazısı
Başarı: Lale Akasoy (Yeni Dönem gazetesi)
Mansiyon: Ali Genç
(Bursa Hakimiyet gazetesi)
Mansiyon: Fatma Aslan
Kundakçı (A Gazete)
Spor Köşe Yazısı
Başarı: Ali Şahin
(Yeni Dönem gazetesi)
Mansiyon: Tolgay Ataokay (Bursa.com)
Gazete Mizanpaj
Başarı: Zülal Sezgin (Bursa Hakimiyet gazetesi)
Mansiyon: Belgin Ferah (Bursa Hayat gazetesi)
Spor Mizanpaj
Başarı: Cem Kayır (Olay gazetesi)
Mansiyon: Ali Şahin (Yeni Dönem gazetesi)
Magazin Mizanpaj
Başarı: Nilgün Liman (Bursa Hakimiyet gazetesi - Yaşayan Bursa eki)
Mansiyon: Gökhan Şenyavaş (Olay gazetesi - Çekirge eki) Televizyon
Haber
Başarı: Abdullah Çibir (İHA)
Mansiyon: Enver Fatih
Tıkır (DHA
)
Televizyon Programı
Başarı: Sevda Kurul (AS TV
)
Başarı: Onur Ulutaş (Line TV)
Mansiyon: Ersel Peker (Line TV)