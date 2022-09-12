Bursa gündem haberleri... SPOR İnegöl'de 367 pehlivan altın kemer için güreşti

SPOR İnegöl'de 367 pehlivan altın kemer için güreşti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Osmanlı'nın ilk şehidi Baykoca'yı vefatının 738'inci yılında anmak adına yağlı pehlivan güreşleri düzenledi. Bu yıl ilki yapılan etkinlikte 26'sı başpehlivan olmak üzere 367 pehlivan er meydanına çıkıp altın kemer için birbirleriyle mücadele etti.

İnegöl Belediyesi, ata sporu yağlı güreşleri yaşatmak ve şehrin tarihi değerlerinden biri olan Osmanlı'nın ilk şehidi Baykoca'yı vefatının 738. yılında anmak adına yağlı pehlivan güreşleri düzenledi. Bu yıl ilki yapılan etkinlik, Baykoca'nın metfun bulunduğu Hamzabey Mahallesi'nde, futbol sahasında gerçekleştirildi. 26'sı başpehlivan olmak üzere 367 pehlivanın er meydanına çıktığı yağlı güreşleri, İnegöl ve çevre şehirlerden vatandaşlar da izledi. 13 boyda yapılan yağlı güreşlerin başpehlivanı, Bursa Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Yalçın Öncül oldu.

İnegöl'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 'Burada bizim birkaç maksadımız vardı. Hem ata sporumuzu tanıtmak hem de beraberinde Baykoca adına düzenledik bu etkinliği. Biliyorsunuz Osmanlı'nın ilk şehididir ve Hamzabey Mahallemizde, hemen bu alanın yanında metfun. Vefatının 738. Yılı anısına bu organizasyonu düzenledik. Bu sporun güzelliklerini ortaya koyarak hem ata sporumuzu tanıtmış hem de gelecek nesillere aktarılmasında fayda ortaya koymuş oldular' dedi.

İNEGÖL BELEDİYESİ ALTIN KEMERİ BURSA'DA KALDI

Konuşma sonrası başpehlivanlık final güreşi gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Yalçın Öncül ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Özkan Yılmaz, finalde karşı karşıya geldi. Yalçın Öncül, yaklaşık 20 dakikalık güreş sonucunda rakibinin sırtını yerine getirmeyi başararak İnegöl Belediyesi Altın Kemerinin sahibi oldu. Özkan Yılmaz güreşleri 2. olarak tamamladı. Ertuğrul Dağdeviren'in 3. olduğu güreşlerde başpehlivan harici diğer boyların da kupa ve madalya törenleri er meydanında kurulan platformda gerçekleştirildi.(DHA)