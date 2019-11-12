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Bursa Hayvanat Bahçesi 21 yaşında

6 saat önce

Bursa Hayvanat Bahçesinin kuruluşunun 21'inci yıl dönümünün, düzenlenen etkinlikle kutlandığı bildirildi.

Bursa Hayvanat Bahçesi 21 yaşında, System.String[]

Bursa Hayvanat Bahçesinin kuruluşunun 21'inci yıl dönümünün, düzenlenen etkinlikle kutlandığı bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayvanat bahçesinde gerçekleşen organizasyona, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Coşkun Çalı, Doğanbey ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel İlkokullarından öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, Büyükşehir Belediye Bandosu ile Yadigar Sanat ve Yetenek Kursu üyeleri konser verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, aynı gün doğan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyda Çoban'la yaş pasta kesti. Öğrencilerin hayvanları beslemesi ve ağaç dikiminin ardından yıl dönümü kutlamaları sona erdi.

Burada konuştuğu belirtilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son dönemde eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin hızlanmasının ardından ziyaretçi sayısının 735 binden 900 bine yükseldiğini hatırlattı.

Ziyaretçi sayısının yıl sonunda 1 milyon kişiye ulaşacağını tahmin ettiklerini belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde bahçemize projeleri tamamlanmış olan çocuk kütüphanesi, bongo barınağı, Avrupa çapında özel bir yapı olacak fil ve timsah barınakları yapılması planlanmaktadır. 137 türden bin 300 hayvana sahibiz. Bahçe koordinatörümüz Erdem Saker ile danışmanımız Koen Brouwer öncülüğünde, bahçemizde farklı meslek gruplarından toplam 126 personel görev yapmaktadır. Bahçemizin bugünlere ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Anadolu Lisesi, Alinur Aktaş, Hamidiye, Bursa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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