Bursa için birlik ve beraberlik vurgusu

Mudanya ve Bursa'nın geleceğine dair istişarede bulunan Başkan Aktaş ve Türkyılmaz, kurumlar arası uyumun Bursa'nın geleceğine fayda sağlayacağını belirterek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında ağırladı. Başkan Aktaş'ı ziyaretinde Türkyılmaz'a, Mudanya Belediyesi Başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de eşlik etti.

Başkan Aktaş, Türkyılmaz'ın ziyaretinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Mudanya halkının oylarıyla ikinci kez göreve seçilen Mudanya Belediye Başkanı'mıza başarılar ve kolaylıklar, meclis üyelerine de yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Diyalog şehre fayda sağlar"

Başkan Aktaş, ziyaretin önemine değinerek, "Mudanya ve Bursa'ya neler yapabileceğimiz ile ilgili istişarelerde bulunuyoruz. Yeni Büyükşehir yasasıyla birlikte Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin uyumu ve ahengi, şehrin genel anlamda faydası için önemli… İnanıyor ve ümit ediyorum ki bu ortamı her zaman tesis etmeye çalışacağız" diye konuştu.

"Bursa'yı tüm ilçeleriyle geleceğe taşıyacağız"

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da Başkan Aktaş'ı seçimden dolayı tebrik ederek, "Yeni dönemde, başkanımızı seçimdeki başarısından dolayı kutlamaya geldik. Başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Bursa'yı bir bütün olarak, tüm ilçeleriyle beraber geleceğe taşımak gibi bir sorumluluğumuz var. Mudanya olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Kurumlar arası ilişkilerdeki uyumun değerine vurgu yapan Türkyılmaz, "Hem kentimiz hem de ülkemiz için birlikte kafa yormak, konuşabilmek, düşünebilmek çok önemli" diyerek, Mudanya ve Bursa için bir araya geldiklerini kaydetti. Türkyılmaz, Başkan Aktaş'a ilçeye özgü hediyeler verdi.