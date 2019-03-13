Son Dakika Haberleri: Bursa İnegöl ve Bilecik'te Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu 5 Gözaltı

Bursa İnegöl ve Bilecik'te Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu 5 Gözaltı

1 saat önce

İnegöl ve Bilecik'te eş zamanlı uyuşturucu operasyonu 5 gözaltıBursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İnegöl ve Bilecik'te eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 av tüfeği, 2 tabanca, 1 hassas terazi, 20 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanım aparatı ile çok sayıda mermi...

İnegöl ve Bilecik'te eş zamanlı uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İnegöl ve Bilecik'te eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 av tüfeği, 2 tabanca, 1 hassas terazi, 20 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanım aparatı ile çok sayıda mermi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatı ile İnegöl'ün Yeniyörük, Hacıkara, Yenice ve Orhaniye mahalleleri ile Bilecik'in Nazifpaşa Mahallesi'nde bulunan 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Koçbaşı' diye tabir edilen balyozla kapıları kırılarak girilen evlerde 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 5 av tüfeği, 2 tabanca, 1 hassas terazi, 20 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanım aparatı ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:45 Kaynak: DHA

Jandarma, Bilecik, İnegöl, Güncel
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