BURSA Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan çocuk öldü - Son Dakika

Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan çocuk öldü

Bursa'da, karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı Berkay Özkan (12), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolundaki Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir yönüne giden Haşim Yıldırım (46) yönetimindeki 16 AC 0348 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Berkay Özkan'a çarptı. Özkan, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Ağır yaralanan Özkan, olay yerine sevk edilen acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ancak Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Haşim Yıldırım gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.