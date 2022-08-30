Bursa'da selde mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı - Son Dakika
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Bursa'da selde mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı

30.08.2022 02:22
Bursa'da selde mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı

Bursa'nın dağ ilçesi Harmancık'ta dolu yağışı etkili oldu.

Bursa'nın dağ ilçesi Harmancık'ta dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli rüzgarla birlikte yağan dolu ve yağmur sebebiyle, Çayır Mahallesi'nde bulunan dere taştı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşanırken, sel sularında mahsur kalan bir köpek ise BUSKİ ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Belediye ekiplerinin çevreyi temizleme çalışmaları ise devam ediyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

Harmancık, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da selde mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da selde mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı - Son Dakika
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