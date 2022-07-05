Ecdat yadigarı tarım lisesine yerleştirilecek öğrencilere burs verilecek - Son Dakika
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Ecdat yadigarı tarım lisesine yerleştirilecek öğrencilere burs verilecek

05.07.2022 16:42

Sultan 2. Abdülhamid tarafından Bursa'da 1891 yılında Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kurulan, tarım alanında faaliyet gösteren Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini tercih ederek öğrenim hakkını kazanacak öğrencilere burs verileceği bildirildi.

Sultan 2. Abdülhamid tarafından Bursa'da 1891 yılında Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kurulan, tarım alanında faaliyet gösteren Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini tercih ederek öğrenim hakkını kazanacak öğrencilere burs verileceği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ile İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Tarım ve İklim Değişikliği" kapsamında ortaöğretim kurumu tercihi yapacak öğrenci ve velilerin tarım alanına ilişkin farkındalıklarının artırılması amacıyla lisede basın toplantısı düzenledi.

Serkan Gür, mesleki eğitimin piyasanın istediği nitelikli insan gücünü yetiştirdiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığının eğitim, üretim, istihdam odaklı bir mesleki eğitim anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.

Çiftçi olup Türkiye'nin değerli topraklarını işleyerek kendi işini yapan, ülke ekonomisine ve milli üretime katkı sunan öğrencileri yetiştirmenin hedeflerinden bir olduğunu vurgulayan Gür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım lisemizde hem sebze meyve hem hayvansal ürünler hem de çeşitli makineler var. Lisemizde dron ve güneş enerjisiyle çalışan çeşitli tarım aletlerine kadar tarım alanında AR-GE çalışmaları da yürütülüyor. Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine tarım alanına sınavla öğrenci almakla birlikte 2022-2023 eğitim öğretim yılında tarım alanını tercih eden her öğrenciye 300 lira burs verilecek. LGS'de yüzde 5'e giren ve tarım alanını kazanan öğrencilere 1000 lira burs ve dizüstü bilgisayar verilecek."

Hamit Aygül ise Bursa'nın önemli bir tarım kenti ve hayvancılıkta da önemli merkezlerden olduğunu belirtti.

Tarım alanında okuyan öğrencilerin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü imkanlarından yararlanacağı bir çalışmanın içinde olduklarını duyuran Aygül, şunları kaydetti:

"Kurumlarımızdaki gerek laboratuvar olsun gerek teknik donanım olsun, öğrencilerin zaman zaman gelerek buralardan bilgi almalarına imkan vereceğiz. Böylece zaten uygulamalı eğitimi olan bu okulumuzun veya buna benzer ilimizdeki okullardaki öğrencilerin daha iyi yetişmeleri ve sahaya donanımlı bir şekilde gitmelerini sağlayacağız. Bu iş birliği yeni bir yaklaşımı da beraberinde getirecektir, tarımsal eğitime bu önemin verilmesiyle birlikte tarımsal eğitim ve öğretime talep de artacaktır. Tarım son yıllarda önemli bir stratejik alan haline geldi. En önemli yatırım, insana yapılan yatırımdır. Diğer her şeyi satın alabilirsiniz ama bilgi satın almayla olmaz, mutlaka onun öğrenilmesi, süreç olarak yaşanması gerekmektedir."

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Kaynak: AA

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