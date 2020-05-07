Bursa'nın en verimli ovasında kuraklık tehlikesi - Son Dakika

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde göletlerdeki su seviyesinin yüzde 20'lerin altına düşmesi sulu tarımı tehlikeye soktu. Su kalmadığı için ilçede sulu tarım yapamayan çiftçiler tarlalarının sulanması için yardım bekliyor. İşi yağmura bırakan çiftçiler gereken su bulunmazsa domates, biber ve fasulye ekiminin 10 kat azalacağını söyledi.



Bursa'nın en verimli ovalarından Yenişehir ovasına uzun süredir yağmur düşmedi. Kuraklık sebebiyle sulama göletlerindeki su seviyesinin yüzde 20'lerin altına düşmesi ilçede sulu tarım yapan çok sayıda çiftçiyi düşündürmeye başladı.



Konuyla ilgili konuşan Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, "Bu yıl susuz kalma tehlikesi var, köylüler de zaten geçen yılki kadar sulu tarım yapmama kararı aldılar. Yaklaşık 4 tane göletimizde su sıkıntısı var. Alaylı ve Kavaklı göletlerinde seviye çok düşük. Bölgedeki köylülerimiz de bu sebeple sulu tarım yapmama kararı aldılar" dedi.



Kavaklı Köyü Muhtarı İlhan Demirören ise, "Yağmurlar yağmazsa bu sene bizim köy tarım ve hayvancılık alanında çok sıkıntı çekecek, çiftçi yeteri kadar su kullanacak sonrasında ise kaderine razı olacak. Köyde salçalık domates, biber, fasulye, mısır, yonca gibi ürünler yetişiyor" dedi.



Çiftçi Ulvi Savaş ise, "Şu anda göletimiz salınmış olsa sadece bizim fidelerimizi eker. En fazla 1 aylık suyumuz var. Yağmur yağmazsa ve göletimize su gelmezse köyümüzde tarım ve hayvancılık tamamen bitecek. Her yıl bin dönüm domates oluyordu. Köyümüzde, fasulye ve biber çeşitleriyle birlikte iki bin dönüm civarında oluyordu. Bu sene en fazla üç yüz dönüm civarında ekim yapabileceğiz. Yağmur yağmadığı için göletimize de çok az miktarda su geldi. Yağmur suyuna ihtiyaç var. Bu yıl kar da yağmayınca az bir birikim oldu gölette. Şu an yüzde 20 seviyesinde su var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu. - BURSA