Bursa'nın Fethinin 700. Yılı Hazırlıkları
Bursa'nın Fethinin 700. Yılı Hazırlıkları

Bursa\'nın Fethinin 700. Yılı Hazırlıkları
08.01.2026 11:31
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, fethin 700. yılı için Ankara'da hazırlıkları görüştü.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'nın fethinin 700. yılına dair kutlama programı için yürütülecek hazırlıklara ilişkin Ankara'da temaslarda bulundu.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ayhan Salman, Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Mustafa Yavuz, Muhammed Müfid Aydın ve ilgili kurum temsilcileriyle Ankara'da bir araya geldi.

Bursa'nın fethinin 700. yılına dair kutlama programı için yürütülecek hazırlıkların konuşulduğu görüşmeye dair açıklamalarda bulunan Davut Gürkan, fethin bir medeniyet anlayışının, adaletin ve irfanın Anadolu'ya kök salması anlamı taşıdığını ifade etti.

Gürkan, Bursa'nın fethinin 700. yılında şehir adına tarihi bir sorumluluğu omuzlarında hissettiklerini belirterek, kutlama programına yönelik hazırlıkların, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yürütüleceğini aktardı.

Değerlendirmelerin Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve ilgili genel müdürlerin de katılımıyla gerçekleştirildiğini dile getiren Gürkan, "Medeniyetimizin bize yüklediği tarihi misyon ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla şehrimizi ve ülkemizi gelecek hedeflerine taşımak adına güçlü bir iradeyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile Bursa Milletvekilleri daha sonra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı da ziyaret etti.

Gürkan, Bakanlığın Bursa'da devam eden ve planlanan yeni yatırımlar ile projelerin değerlendirildiği görüşmede, geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan yangınlarda zarar gören bölgelerin yeniden yeşillendirilmesi, ormanların korunması ile doğal yaşamın desteklenmesi gibi birçok konunun ele alındığını kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bursa'nın Fethinin 700. Yılı Hazırlıkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bursa'nın Fethinin 700. Yılı Hazırlıkları - Son Dakika
