Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD 'a bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de bölgeye geldi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi tedavi altına alındı - Son Dakika

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