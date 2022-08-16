Artık devlete emanet! Türkiye'nin günlerce konuştuğu Cem Muhammet taburcu oldu - Son Dakika
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Artık devlete emanet! Türkiye'nin günlerce konuştuğu Cem Muhammet taburcu oldu

16.08.2022 10:43

Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan ve 25 Temmuz tarihinden bu yana Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren 9 yaşındaki Cem Muhammet A. taburcu oldu. Sağlığına kavuşan Cem Muhammet, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastaneden alınarak adresi gizli tutulan bir eve yerleştirildi.

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen 'çöp ev'deki kilitli odada, teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkoyulan Cem Muhammet A., baygın bulundu. Kardeşinin oğlu Cem'e bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A. gözaltına alındı.Cem Muhammet A., Antalya'da oturan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı. Cem Muhammet, savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Çöp evde bulunan Cem Muhammet, taburcu oldu! Adresi gizli tutuluyor

ADRESİ GİZLİ TUTULUYOR

Tedavi sürecinde 20 kiloya kadar ulaşan Cem Muhammet, 22 günün ardından dün akşam taburcu edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastaneden alınan Cem Muhammet, adresi gizli tutulan eve yerleştirildi. Cem Muhammet'in psikolojik ve gelişimsel süreciyle ilgili tedavisinin devam edeceği, düzenli kontrol edileceği öğrenildi.

Çöp evde bulunan Cem Muhammet, taburcu oldu! Adresi gizli tutuluyor

ANNESİ, OĞLUNU ALMAK İSTİYOR

Öte yandan, anne Yasemin A. devlet koruması altındaki oğlunu almak için başvuru yapacağını belirtmişti. Oğluna kutlama pastası keseceğini anlatan Yasemin A., rutubet nedeniyle duvarlardaki sıvaların tutmadığı evden de taşınacağını söylemişti.

Çöp evde bulunan Cem Muhammet, taburcu oldu! Adresi gizli tutuluyor
Anne Yasemin A.
YORUMLAR (1)
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Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Sakarya, Görükle, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artık devlete emanet! Türkiye'nin günlerce konuştuğu Cem Muhammet taburcu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artık devlete emanet! Türkiye'nin günlerce konuştuğu Cem Muhammet taburcu oldu - Son Dakika
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