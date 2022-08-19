Bursa'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

19.08.2022 23:18
Bursa'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup, Emek Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde karşılaştı.

Akraba oldukları öğrenilen gruptakilerin tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada, tabancayla ateş edilmesi sonucu Y.Y, H.A. ve M.Y. yaralandı.

Çevredekiler tarafından özel araçlarla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Şehit Türkan bebeğin adı Osmangazi'de yaşayacak Şehit Türkan bebeğin adı Osmangazi'de yaşayacak Bursa'nın cennet köşesi: 'Macera Bursa' Bursa'nın cennet köşesi: 'Macera Bursa'
Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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