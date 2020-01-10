Bursa orhangazi'de sesli kütüphane açıldı - Son Dakika

Orhangazi'de sesli kütüphane açıldı

BURSA'nın Orhangazi ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerin kurduğu Cemil Meriç Sesli Kütüphane'si, ilçe protokolünün katıldığı törenle açıldı. Her hafta bir kitabın öğrenciler tarafından okunarak sisteme kaydedileceği kütüphanede, kayıtlar okulun internet sitesinden sesli olarak yayınlanacak.

Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Cemil Meriç adına kurulan sesli kütüphanenin açılış törenine Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun, STK temsilcileri, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan okul Müdürü Necmi Kartal, Orhangazi ÇPAL ile ilgili bilgi sundu. Daha sonra sırası ile Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın ve Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun sesli kütüphanenin özellikle görme engelliler için önemine vurgu yaptı.

Kütüphaneye ismini veren Cemil Meriç'in kızı Ümit Meriç canlı telefon bağlantısı ile programa katılarak Cemil Meriç Sesli Kütüphanesi'nin kurulmasında katkısı olanlara teşekkür etti. Proje öğretmenleri 'Kitaplarımız Dile Geldi-Sesli Kütüphane' projesi kapsamında okulun kütüphanesinde bulunan kitapların öğrenci ve öğretmenler tarafından sesli olarak kayıt altına alınarak görme engelli vatandaşlarla buluşturmanın amaçlandığını ve bu doğrultuda her hafta yeni bir kitap kaydedilerek okulun web sitesinde yayınlandığı belirtti.

Konuşmaların ardından projeye katkı sunan kişi ve kuruluşlar ile projeyi yürüten öğrenci ve öğretmenlere teşekkür plaketi ve belge takdimi yapıldıktan sonra kütüphanenin açılış töreni yapıldı.