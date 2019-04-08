Son Dakika Haberleri: Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, Mazbatasını Aldı

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, mazbatasını aldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde üçüncü kez belediye başkanı seçilen Mustafa Dündar, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, mazbatasını aldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde üçüncü kez belediye başkanı seçilen Mustafa Dündar, düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Mazbatasını alarak resmen görevine başlayan Dündar, yeni dönemde de Türkiye ve dünyada ses getirecek çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Osmangazililerin güvenoyunu alarak üçüncü kez Osmangazi Belediye Başkanı seçilen Mustafa Dündar, mazbatasını alarak 2019-2024 hizmet dönemine başladı. BUSKİ Konferans Salonu'nda düzenlenen törene eşi, kızı ve torunu ile birlikte katılan Dündar, mazbatasını Osmangazi İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mükerrem Tekintürk'ün elinden aldı. Mazbata töreninde konuşan Dündar, "Geçtiğimiz 10 yıllık süreçte Osmangazi'de çok önemli çalışmalara imza attık. Türkiye ve dünyada ses getiren projelere imza attık. Vatandaşlarımız sandıkta önümüzdeki 5 yıl için daha bize yetki ve görev verdi. Vatandaşlarımızın bize olan güvenini boşa çıkartmayacağız. Önümüzdeki 5 yılda onlara layık olarak görevimizi hakkıyla yerine getireceğiz" dedi.

Düzenlenen törende Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Cumhur İttifakı'ndan 27, Millet İttifakı'ndan ise 18 belediye meclis üyesi de mazbatalarını aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:23 Kaynak: DHA

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