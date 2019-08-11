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Bursa protokolü bayramlaştı

1 saat önce

Bursa protokolü, valilik binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

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Bursa protokolü, valilik binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Bayramlaşma törenine, Bursa Valisi Yakup Canbolat, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursalı vatandaşların ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Allah sağlıklı, selametle nice bayramlara ulaşmaya nasip etsin. Bayramlar bizlerin dini günleri bu günlerde insanların birbirileriyle bayramlaşması, kucaklaşması, fakirin, yetimin başının okşanması çok önemli. Bayramlar küskünlerin barışmasına da bir vesiledir" dedi.

Bayram kapsamında valiliğin internet sitesinden duyurulan yapıldığını dile getirerek, "Güvenlik, trafik anlamında ciddi tedbirlerimizi aldık. Bütün kurumlarımız 24 saat esas olarak bayram boyunca her türlü tedbiri oluşturacaklar. Bayramlar trafik hareketlerinin de yoğun olduğu dönemler, bu dönemlerde vatandaşlarımıza tavsiyemiz mutlaka emniyet kemerini takmalarıdır. Trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Herkese huzurlu, afiyetli bayramlar diliyorum" diye konuştu. - BURSA
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:37 Kaynak: İHA
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