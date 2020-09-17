Bursa Şehir Tiyatrosu "Venedik Taciri" oyunu ile yeni sezonu açtı - Son Dakika

Bursa Şehir Tiyatrosu "Venedik Taciri" oyunu ile yeni sezonu açtı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, William Shakespeare'in "Venedik Taciri" oyunu ile yeni sezonu açtı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, William Shakespeare'in "Venedik Taciri" oyunu ile yeni sezonu açtı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunun çevirisini Özdemir Nutku yaptı.

Oyunda, Shakespeare tarafından 1596-1598 yıllarında yazılan trajikomik eserde, bütün gemileri açık denizlerde olan ve maddi sıkıntıya düşen tüccar Antonio'nun hikayesi anlatılıyor.

Gecede Altuğ Görgü, Murat Liman, Mehmet Eren Topçak, İpek Zeylani, Osman Murat Erten ve Suat Onur Çalık gibi oyuncuların performansı izleyiciler tarafından beğenildi.

Oyunun sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncular uzun süre alkışlandı.

Bursa Şehir Tiyatrosu Venedik Taciri oyunu ile yeni sezonu açtı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, William Shakespeare, Şehir Tiyatrosu, Venedik, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 22:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa Şehir Tiyatrosu 'Venedik Taciri' oyunu ile yeni sezonu açtı - Son Dakika

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