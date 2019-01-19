Bursa Sokak Köpeğine Kartondan Ev Yaptı
17 dakika önce
Sokak köpeğine kartondan ev yaptıBursa'nın Gemlik ilçesinde Ömer Kaplan isimli hayvansever esnaf, çay ocağının önüne koyduğu kartondan evde sokak köpeğine bakıyor.
Sokak köpeğine kartondan ev yaptı Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde Ömer Kaplan
isimli hayvansever esnaf, çay ocağının önüne koyduğu kartondan evde sokak köpeğine bakıyor.
Sokak köpeğinin çok üşüdüğünü ona sürekli burada mama ve su verdiğini, onun artık evinin burası olduğunu söyleyen Kaplan, 'Hayvan üşümesin diye uğraşıyorum. Ama buraya koyduğum kartonu sürekli çalıyorlar. Bu köpeğe bakmaya yerim yok, olsa götürüp orada bakacağım. Dükkanımın önüne koyduğum bu kartona çok alıştı, buradan ayrılmıyor, burayı evi belledi. Buraya koyduğum kartonu, mama kabını ve su kabını bile çalıyorlar. İnsanlar çok değişti. İyice nankörleşti, bir de hayvanlara nankör diyorlarö diye konuştu. Çay
ocağının önüne koyduğu kartonları sürekli çalanlar için bir de not bırakan Ömer Kaplan, 'Buraya bu notu yazmak zorunda kaldım. 'Alan eşektir' yazdım, özür dilerim. Yine de çalarlarsa, başka bir şey demeyeceğimö dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:30 Kaynak: DHA
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